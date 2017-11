Oeps: orgasme-app neemt 'per ongeluk' geluid op TK

Bron: The Verge 1 Thinkstock Bizar Tegenwoordig bestaat er voor alles een app, en dus ook om je vibrator te bedienen. Speeltjesbedrijf Lovense ontwikkelde zo'n applicatie, maar ligt nu zwaar onder vuur omdat het systeem tijdens je 'sessie' geluid opneemt én opslaat.

Een Redditgebruiker verschoot zich vorige week een hoedje toen hij op zijn smartphone een bestand vond met daarop een hoop liefdesgeluiden. Hij had de Lovense Remote-app gebruikt, waarmee je een vibrator van hetzelfde merk vanop afstand kan bedienen. Hij had echter geen toestemming gegeven voor de zes minuten durende (en ietwat gênante) opname. "De app vraagt toestemming om de microfoon en de camera te gebruiken, maar enkel om in de chatfunctie te gebruiken. Ik wist niet dat het ook de hele tijd geluid opnam", klonk het verontwaardigd. Andere gebruikers gingen op zoek en vonden eveneens soortgelijke bestanden op hun smartphone.

Kleine bug

Lovense, een bedrijf uit Hong Kong, heeft intussen gereageerd op het voorval. Volgens hen gaat het maar om een 'kleine bug'. "Wij slaan geen geluidsbestanden op op onze servers. We creëren wel telkens een tijdelijk cache-bestand als je de app gebruikt, anders werkt de geluidsfunctie niet. Normaal gezien worden die bestanden na elk gebruik verwijderd, maar door een bug in onze laatste Android-update bleef dat bestand staan tot het overschreven werd door de volgende sessie." Het bedrijf verzekert zijn gebruikers dat het probleem intussen is opgelost.

Het is echter niet de eerste keer dat een Lovense-product in opspraak komt. Vorig jaar kwam buttplug 'the Hush' in het nieuws omdat het apparaat makkelijk te hacken bleek. Iedereen met een Bluetooth-verbinding en wat technische aanleg kon de controle over het speeltje overnemen. En een ander bedrijf, We-Vibe, moest miljoenen ophoesten in de rechtbank omdat ze persoonlijke informatie van gebruikers verzamelden via de Bluetooth-verbinding van hun vibrators. Met andere woorden: bezint eer ge met speeltjes begint.

