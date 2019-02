Oeps, cementwagen zit vast in eigen cement Thijmen Alleman

22 februari 2019

14u09

Bron: AD.nl 4 Bizar In het Nederlandse Eindhoven is aan het begin van de middag een cementwagen vast komen te staan... in zijn eigen cement.

Zolang cement vochtig is en in beweging, kom je er niet zomaar in vast te zitten. Maar als het de kans krijgt om zelfs maar een klein beetje uit te harden - en je staat erin - kom je niet meer van je plek.

Dat ontdekte de chauffeur van deze cementwagen, toen hij achter zich wat aparte geluiden hoorde. In een zijspiegel zag hij dat de lading cement die hij aan het vervoeren was, op de weg lag. Vermoedelijk is de molen afgebroken.



De vrachtwagen kwam niet meer van zijn plek. Een toevallig voorbijrijdende ambulance heeft de weg afgezet. Andere hulpdiensten zijn onderweg om het cement van de weg te verwijderen.

