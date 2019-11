Ober morst wijn op peperdure Hermès-handtas, countryclub eist 30.000 dollar van hem mvdb

21 november 2019

15u17

Bron: Global - NewJersey.com 3 Bizar Een chique Amerikaanse countryclub sleept een van haar obers voor de rechter nadat hij een glas wijn had gemorst op de exclusieve Hermès-handtas van een bezoekster. De vrouw eist 30.000 dollar (27.090 euro) van de privéclub. De directie op zijn beurt tracht de schade geheel te verhalen op de kelner.

Leden van countryclubs krijgen in ruil voor een torenhoge contributie exclusief toegang tot de afgesloten golf- en tennisbanen en maneges. Kers op de taart is het clubhuis waar collega-kapitaalkrachtigen, jong en oud, elkaar treffen voor een hapje en een drankje om zo hun vrienden- en zakennetwerk verder uit te bouwen.

De Alpine Country Club in Bergen County (New Jersey) op een boogscheut van New York City is voor de rijken der aarde. Nieuwe leden betalen een eenmalig initiatiebedrag van 65.000 dollar (meer dan 58.600 euro). Het jaarlijkse lidgeld komt neer op 19.200 dollar (meer dan 17.300 euro).

Lid Maryana Beyder kwam in september 2018 met haar echtgenoot in de club dineren en had haar exclusieve Hermès Birkin-handtas in luxueus roos leder bij zich. Een kelner morste per ongeluk een glas rode wijn op de twee eters én op de peperdure handtas. Drama voor Beyder: de vlekken maakten de tas haast waardeloos. De vrouw had de handtas van manlief gekregen voor haar dertigste verjaardag. Het koppel zag de Hermès-tas als een investeringsgoed.

Beyder wil de schade vergoed zien en contacteerde haar verzekeraar. Het verzekeriingsbedrijf begreep “de waarde van de tas” niet, stelde de vrouw teleurgesteld vast, waarop ze een advocate onder de arm nam.

Een betaling bleef in de maanden die volgden uit, waardoor in oktober een dagvaarding volgde. De Alpine Country Club heeft op zijn beurt vorige week de kelner, wiens naam niet is bekendgemaakt, voor de rechtbank gedaagd. Die nieuwe wending wordt door Beyder niet gesmaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak voorkomt. Wordt vervolgd.