Nu is duidelijk naar wat overvallers zochten: politie vindt doos met 400.000 euro cash in woning Niels Dekker

19 september 2019

17u07

Speurders hebben in de woning van een man uit het Nederlandse Zwijndrecht (Zuid-Holland) 400.000 euro aan contant geld gevonden. Het geld lag samen met vier Rolex-horloges in een verhuisdoos. Agenten deden de opmerkelijke vondst nadat de bewoner vorige week was overvallen. Nu is duidelijk waar de daders van dat misdrijf naar op zoek waren.

Het landelijk parket van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM), dat onderzoek doet naar georganiseerde misdaad, hield de ontdekking aanvankelijk geheim. Nu is besloten om het nieuws alsnog naar buiten te brengen om duidelijk te maken dat er in de bewuste woning aan de Langeweg in Zwijndrecht geen buit meer is te halen.



Drie gemaskerde mannen drongen in de nacht van donderdag op vrijdag het huis binnen. De overvallers sloten de bewoner op in zijn kelder en doorzochten het huis. De bewoner kon zichzelf bevrijden en alarmeerde de politie.



Die kwam naar de woning toe en startte direct een onderzoek. Daarbij stuitten agenten op een doos met geld en de zeer waardevolle horloges. De minimumprijs van een heren-Rolex bedraagt meer dan 1.440 euro. Sommige modellen gaan vlot boven de 13.000 euro. “Een deel van het geld bleek te bestaan uit biljetten van 500 euro. Die worden inmiddels algemeen erkend als belangrijk signaal voor ondermijnende criminaliteit als witwassen”, laat het OM nu weten.



De landelijke recherche onderzoekt nu of het geld afkomstig is van zware georganiseerde criminaliteit. De bewoner is niet gearresteerd. Het is nog onduidelijk welke verklaring hij heeft gegeven voor de herkomst van het geld.