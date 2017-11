Nozem slaat oude man neer zonder aanleiding sam

17u20

Bron: KameraOne 0

Het is een raadsel wat de jongeman in deze video bezielde toen hij uithaalde na een oudere voorbijganger in Hollywood. Hij sloeg de man koudweg op de grond, waarna de politie deze bewakingsbeelden verspreidde om de dader op te sporen.

rv