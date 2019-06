Noors eiland wil “tijdvrij” worden kv

19 juni 2019

17u10

Bron: ANP 0 Bizar Als het aan de inwoners ligt, wordt een Noors eiland officieel erkend als het eerste tijdvrije gebied op aarde. Op Sommarøy ('zomereiland') gaat de zon soms zo'n zeventig dagen niet onder. Dat maakt het onnodig om de klok in de gaten te houden, zegt lokale activist Kjell Ove Hveding.

Het eiland bevindt zich in de buurt van de stad Tromsø in het noorden van het land. De circa 350 inwoners zien de zon tussen 18 mei en 26 juli niet ondergaan, zegt Hveding tegen persbureau dpa. Omdat het dan altijd licht is, kunnen zij een relatief tijdloos bestaan leiden.

"We krijgen aangeleerd dat we 's avonds naar huis moeten gaan en om 21 uur televisie moeten kijken. We denken er niet eens over na. Maar waarom moet worden gegeten om 17 uur? Waarom niet om 22 uur?", vraagt Hveding zich af. "En waarom niet om middernacht voetballen?”





Inwoners hebben nu een petitie aangeboden aan een parlementslid. Hveding erkent dat het initiatief misschien idioot lijkt, maar zegt dat inwoners het toch serieus nemen. "We hebben meer en meer besproken hoe ons horloge ons geen tijd schenkt, maar het juist afneemt."

