Nog twee kansen voor programmeur om paswoord van zijn 195 miljoen euro aan bitcoins juist te raden

dé video van het jaar Van geheime seksfeest­jes tot duizenden gasten op trouwfeest: deze mensen wilden coronare­gels echt niet volgen

27 december Covid-19 domineerde dit vreemde jaar, dat we samen met jou overlopen aan de hand van opmerkelijke, hartverwarmende of bizarre video’s. Vandaag blijven we bij corona, want de regels errond haalden het beste én het slechtste in de mens naar boven. Ze leverden alvast ook een hoop aparte beelden op.