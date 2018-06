Nizam (56) reisde naar Ecuador, nu zit hij al 42 dagen vast in de luchthaven TTR

12 juni 2018

11u56

Net als acteur Tom Hanks in de populaire film 'The Terminal' verblijft de 56-jarige man uit Libanon noodgedwongen in de luchthaven. Hij kan onmogelijk naar huis terugkeren, omdat hij geen geldige papieren heeft. De luchthaven van Jose Joaquin de Olmedo, in Ecuador, is al 42 dagen de plek waar Nazim Hussein Shalak leeft.

Dag in dag uit is het leven voor Nazim momenteel een grote strijd. Hij leeft van eten dat hij van reizigers en luchthavenpersoneel krijgt. Slapen doet hij op een bankje in één van de terminals. De man, die geen woord Spaans spreekt, brengt zijn tijd vooral al slapend door tussen de reizigers.

Het is intussen meer dan een maand geleden dat de vijftiger zijn portefeuille -waarin zijn creditcards, identiteitskaart en reispaspoort zaten - verloor tijdens zijn reis. Zonder die documenten kan hij onmogelijk terugkeren naar zijn thuisland. “Hij is illegaal in het land”, zo bericht de Ecuadoraanse krant El Universo.

De autoriteiten in Ecuador hebben inmiddels contact opgenomen met het consulaat in Bogota. “Alleen zij kunnen immers een nieuw document geven, waardoor hij kan terugkeren. Er is nog steeds geen antwoord. De zaak wordt op de voet gevolgd”, klinkt het.

In tegenstelling tot de Iranees Alfred Merhan, die van 1988 tot 2006 op de luchthaven van Charles de Gaulle bij Parijs verbleef, wil Nazim liefst zo snel mogelijk terugkeren naar huis. Maar voorlopig kan de vijftiger niets anders doen dan afwachten.

#LomásLeído Libanés ‘vive’ hace más de un mes en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ► https://t.co/r1mIlGBLXW pic.twitter.com/0uw3xlwP9S El Universo(@ eluniversocom) link