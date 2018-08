Nieuwste kunstwerk Banksy nog geen 24 uur na plaatsing al op mysterieuze wijze verdwenen Jolien Meremans

12 augustus 2018

10u42

Een nieuw kunstwerk van de Britse straatartiest Banksy is op mysterieuze wijze verdwenen. Nog geen 24 uur nadat het voor het eerst gespot werd in het kleine stadje Clevedon, is het al spoorloos. Volgens getuigen zou het abnormale verkeersbord afgelopen vrijdagnacht gestolen zijn.

Het laatste nieuwe kunstwerk van Banksy is nog geen 24 uur na plaatsing al verdwenen. Het kunstwerk, een verkeersbord met kinderen die bejaarde mensen op hun rug dragen, was vastgebonden aan een lantaarnpaal op The Beach Road in Clevedon, Somerset.

"Onvermijdelijk"

Het afwijkende verkeersbord werd donderdagnacht voor het eerst gespot. Een afbeelding van het zijn werk werd niet veel later gedeeld op de Instagrampagina van de straatartiest.

"Het bord van Banksy is nu al verwijderd ... Onvermijdelijk, denk ik. Het was toch leuk om het voor even in mijn geboortestad te hebben hangen” liet een bewoner van Clevedon, Julian Simcox, op Twitter weten.

Weggeefactie

Thomas Ashley, de uitbater van een café dat op slechts enkele meters van de lantaarnpaal in kwestie ligt, beweert dat het kunstwerk 's nachts werd verwijderd.

Het was de eerste stunt van Banksy in Somerset sinds hij een weggeefactie van flyers moest annuleren. Met die flyers wilde hij mensen aansporen om niet te stemmen op een conservatie kandidaat tijdens de laatste verkiezingen.

