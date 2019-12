Nieuwssite in Oman deelt fragment uit VRT journaal, maar is creatief in de vertaling HLA

11 december 2019

11u51

Bron: VRTNWS 2 Bizar Het verblijf van de sultan van Oman in Leuven wordt ook in zijn thuisland gevolgd. Sultan Qaboos bin Said al Said (79) huurt viersterrenhotel The Fourth af tot eind januari, voor een behandeling in het wereldvermaarde UZ Leuven. Een Omaanse nieuwssite deelde een fragment uit het VRT journaal van 6 december over het bezoek van de sultan aan ons land “voor enkele medische onderzoeken”, maar ondertitelde niet alles even accuraat.

Een VRT journalist merkte op dat de Arabische ondertiteling van het bewuste fragment op twee momenten afwijkt van wat er te horen is. Journaalanker Annelies Van Herck heeft het in het fragment over de “hotelgasten die al geboekt hadden, moeten plaats ruimen”, maar dat wordt in de vertaling weggelaten.

Verder in het fragment komt Leuvens schepen van toerisme Denise Vandevoort aan het woord. Zij heeft het over de vele andere mooie hotels in Leuven die een alternatief kunnen zijn voor gasten wiens boeking geannuleerd werd. De Arabische ‘vertaling’ van wat ze zegt klinkt als volgt:

“Het hotel in Leuven is van hoge kwaliteit. De sultan heeft zijn vertrouwen gegeven aan het ziekenhuis in Leuven. Dit is op z’n minst een teken dat het ziekenhuis wereldwijd aan de top staat.”