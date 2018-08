Nieuwsgierige museumbezoeker valt letterlijk in zwart gat ADN

22 augustus 2018

10u45

Bron: The Guardian 1 Bizar Als er nog enige onzekerheid zou zijn dat het kunstwerk ‘Descent into Limbo’ van Anish Kapoor geen gat is maar gewoon een zwarte cirkel geschilderd op de vloer, dan is dat voor eens en altijd uitgeklaard. Een nieuwsgierige Italiaanse man viel in het zwarte gat. Hij raakte gelukkig slechts lichtgewond.

Het werk uit 1992 lijkt geen diepte te hebben dankzij een speciaal gebruikt zwart pigment, maar is wel degelijk 2,5 meter diep. Bezoekers van het Serralves kunstmuseum in het Portugese Porto worden dan ook gewaarschuwd niet te dicht te komen en al zeker niet ‘op’ het werk te stappen. De nieuwsgierige zestiger nam vorige week toch de proef op de som en donderde de diepte in. Hij werd naar het ziekenhuis gevoerd, maar heeft dat inmiddels alweer verlaten.