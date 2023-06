Nieuwe theorie over dood Toetanchamon: “Stierf aan verwondingen na dronken ritje met strijdwagen”

Een groot onderzoek in 2010 toonde al aan dat de farao op 19-jarige leeftijd waarschijnlijk stierf aan een open wond, in combinatie met een verzwakt immuunsysteem als gevolg van malaria. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat hij viel en zo de dodelijke wond opliep.

Aziz beweert dat de kwetsuren – het gebroken been en de wond – het gevolg waren van een ongeval met een strijdwagen nadat hij onder invloed achter het stuur kroop. “Hij was net zoals een typische tiener, dronk en reed waarschijnlijk te snel in zijn strijdwagen”, zei Aziz aan ‘BBC’. “De oude Egyptenaren namen in hun graven de dingen mee die ze in het hiernamaals wilden hebben”, aldus Aziz. In zijn graftombe werd veel droge witte wijn gevonden. Dat suggereert volgens haar zijn liefde voor wijn. Ook werden er zes strijdwagens aangetroffen in het graf.

Kritiek op theorie

Maar volgens enkele collega-wetenschappers klopt deze theorie niet. Toetanchamon had een klompvoet waardoor hij moeilijk kon wandelen en hij onmogelijk een strijdwagen kon besturen, klinkt het. Daarnaast is de exacte oorzaak van zijn beenbreuk moeilijk te bewijzen. De Egyptologe weerlegt deze kritiek. “Ik denk dat we de handicap kunnen uitsluiten”, vertelde ze tijdens het wetenschapsfestival. Door het mummificatieproces kan het lichaam vervormen, legde ze uit. Daardoor lijkt het alsof iemand een klompvoet had, terwijl dat niet zo is.

Zullen we ooit met zekerheid weten wat er gebeurd is met Toetanchamon? “Door de manier waarop de autopsie in 1925 (het jaar waarin de sarcofaag werd geopend door de Britse archeoloog Howard Carter, red.) werd uitgevoerd, is er helaas veel vitale informatie verloren gegaan”, zei Aziz. “Dus ook al hebben we een CT gedaan en weten we een aantal nieuwe dingen, er zijn nog veel zaken die we niet kunnen beantwoorden.”

“Ik denk dat we er misschien nooit achter zullen komen hoe hij precies gestorven is, tenzij ze iets vinden aan de interne organen. Ik denk niet dat we tot die tijd iets meer te weten kunnen komen”, concludeert de Egyptologe.