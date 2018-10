Nieuwe stripclub heet 'Emergency Room': "Hier gaan vergissingen gebeuren" HR

Een nieuwe stripclub in de Amerikaanse staat Texas zorgt voor controverse, terwijl ze nog niet eens open is. Buurtbewoners denken dat de naam 'Emergency Room' voor verwarring zal zorgen.

De nieuwe stripclub in San Antonio is nog niet eens open, maar zorgt toch al voor een relletje. Sinds er een bord met de naam van de zaak werd opgehangen, uitten verschillende buurtbewoners hun ongerustheid. "Dit gaat tot vergissingen leiden", meldt de lokale nieuwszender KENS 5. "Wat als mensen denken dat dit een echt ziekenhuis is?"

Een medewerker van de stad vertelt dat de uitbater een boete van 300 dollar riskeert, omdat hij geen vergunning heeft aangevraagd om het bord aan zijn zaak op te hangen. "Maar over de keuze van de naam, zijn er geen regels in onze stad", zegt hij. "Dus we kunnen de naam zelf niet verbieden." De stadsdiensten hebben de uitbater vriendelijk gevraagd of hij aanpassingen wil doorvoeren, opdat zich zeker geen 'vergissingen' zullen voordoen.