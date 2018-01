Nieuwe bewoners vinden skelet in de muur van hun huis waarvan de vorige eigenaar spoorloos verdween



IB

26 januari 2018

01u00

Bron: Houston Chronicle, Daily Mail. news.com.au 0 Bizar Het mysterie van een vrouw die in 2015 plots verdween, is eindelijk opgelost. De nieuwe bewoners van haar oude huis vonden namelijk een skelet in de muur van de woning, die na de verdwijning van de vrouw geveild werd. Uit onderzoek blijkt nu dat het om de resten van de 61-jarige vermiste Mary Cerruti gaat.

De buren gaven de vrouw al in februari 2015 als vermist op, nadat ze zagen dat de post bleef opstapelen en een gebroken raam maar niet werd hersteld.

Toen de politie langskwam om het huis te checken, vonden ze binnen zes dode katten, maar geen enkel teken van de 61-jarige Mary Cerruti, die sowieso al een teruggetrokken bestaan leidde. Niemand had enig idee waar de vrouw naartoe zou zijn gegaan. Ondanks het feit dat niemand wist waar de vrouw was of wat er met haar gebeurd was, werd het huis later dat jaar toch verkocht via een veiling.

Toen de nieuwe bewoners in maart vorig jaar hun nieuwe woning betrokken, deden ze een griezelige ontdekking: ze vonden menselijke beenderen, een bril en een paar schoenen in een gat dat verborgen zat onder een gebroken plank van de zoldervloer. Onderzoek wees uit dat de beenderen toebehoorden aan een kleine, blanke vrouw die ouder dan veertig was. Of het daarmee de resten van Mary Cerruti waren, bleef tot deze week onduidelijk.

(lees verder onder de tweet)

Pictures of the floorboard that police believe Mary Cerruti fell through and the hole detectives cut in the wall to access her remains. Her bones were found inside her Heights home last March. Case has been closed. Heartbreaking. #KHOU11 pic.twitter.com/znEeKMOATZ Janelle Bludau(@ JanelleKHOU) link

Aangevreten door de ratten

Het Harris Country Institute of Forensic Sciences, dat de taak kreeg het skelet te identificeren, had geen enkel DNA-spoor noch medische gegevens van de vrouw om mee te werken. De botten waren bovendien in zeer slechte staat, aangevreten door ratten en ander ongedierte, zelfs het glas van de bril die bij de beenderen gevonden werd, was beschadigd door de ratten.

Slechts twee bewijsstukken konden helpen om te bepalen of de beenderen al dan niet toebehoorden aan de vermiste vrouw: een foto en een korte video waar Mary zo’n 38 seconden lang al pratend in beeld is.

De ongebruikelijke, zeer rechte kaaklijn van de schedel en het kuiltje in haar kin leidden uiteindelijk tot de conclusie dat de resten wel aan Mary moesten toebehoren.

(lees verder onder de foto)

Eenzaat

Buren en verre familieleden zijn ontsteld over het lot van de vrouw, die als eenzaat bekend stond. Mary Ceruti was de dochter van twee professors die beide stierven voor ze 21 was. Ze maakte haar eigen studie aan de University of Houston niet af, maar trouwde twee keer en scheidde even vaak. Ze woonde alleen in de jarendertig bungalow in de wijk Houston Heights in Houston en hield in haar eentje moedig stand tegen de projectontwikkelaars die de hele wijk opkochten om er appartementsblokken neer te zetten. Haar gele bungalow in Allston Street – inmiddels overgeschilderd tot een blauw huis – is het laatste huis dat nog overeind staat van het oorspronkelijke buurtje.

“Ik denk dat ik blij ben dat er een einde aan de zaak gekomen is”, zegt een nicht van de vrouw in de Amerikaanse media. “Maar ik blijf vermoeden dat iemand haar daar gelegd heeft. Ik heb nog heel veel vragen, die waarschijnlijk nooit zullen worden beantwoord.”