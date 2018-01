Nieuw-Zeelandse klaagt over "walgelijke" minirokjes van stewardessen Air Asia: "Ik zag haar onderbroek, vreselijk!" jv

22 januari 2018

14u50

Dr. June Robertson uit Wellington in Nieuw-Zeeland heeft het niet zo begrepen op de outfits van de Air Asia-stewardessen. Ze schreef een klachtenbrief naar Hanafi Mamat, senator van Maleisië, het land van herkomst van de budgetliner. Robertson beweert "gedegouteerd" te zijn door "de extreem korte rokjes" van de Air Asia-crew: "Ik kon haar borsten zien".

Eind vorig jaar bonden enkele Maleisische politici de kat al de bel aan. Ze vonden toen eveneens de kledij van het personeel van Air Asia té uitdagend én schadelijk voor het imago van hun land. Nu blijkt een Nieuw-Zeelandse passagier - "een professionele vrouw van middelbare leeftijd", schrijft June Robertson over zichzelf - dus ook te struikelen over de rode mantelpakjes.

Robertson reisde de afgelopen tien jaar naar eigen zeggen twee keer per jaar naar Maleisië. En de laatste vlucht is haar helemaal niet goed bekomen, "beledigd" als ze was door de fameuze rode rokjes boven de knie. "Ik vond het zelf walgelijk, want niet iedereen kan dit waarderen", schrijft ze in de brief aan senator Mamat, die zelf in december opriep om de klederdracht aan te passen, omdat de sexy uniformen van Air Asia en concurrent Firefly passagiers zouden kunnen "opwinden".

June Robertson haalt in haar brief twee feiten aan die haar diep choqueerden. "Een van de vrouwen van Air Asia boog in de supermarkt op de luchthaven van Kuala Lumpur voorover en ik zag haar ondergoed, vreselijk!" De Nieuw-Zeelandse beschrijft verder haar vlucht vanuit Auckland naar Kuala Lumpur in oktober vorig jaar in business class. "De blouse van de stewardess stond open en ik kon haar borsten zien", klaagt Robertson. "Ik protesteerde en vroeg haar om haar vest te sluiten, als ze zich over ons boog."

De passagier begrijpt niet dat een land als Maleisië zoiets toelaat. "Een van de dingen waar ik net zo van hou in Maleisië is het feit dat jullie vrouwen zich niet als hoeren kleden", schrijft ze. Robertson vindt dat een en ander niet van respect getuigt en het imago van Maleisië bezoedelt. Over de mannelijke stewards wil ze ook nog wat kwijt: "Die zijn erg respectvol gekleed en zijn erg professioneel".