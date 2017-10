Nieuw-Zeelandse dierentuin verkoopt opzichtershuisje voor 1 dollar IB

Bron: stuff.co.nz 0 Auckland Zoo Het huisje met twee schuine daken staat nu nog in de dierentuin. De nieuwe eigenaar moet het huis zelf komen ophalen. Bizar Nieuw-Zeelanders die een stukje geschiedenis in huis willen halen, kunnen een bod doen op een opzichtershuisje dat nu nog in de dierentuin van Auckland staat. Het huisje staat voor 1 Nieuw-Zeelandse dollar te koop. De koper kan echter niet midden in de dierentuin gaan wonen, maar moet zelf instaan voor de verplaatsing van het houten huisje.

De dierentuin zal vijfduizend dollar doneren aan het Auckland Zoo Conservation Fund, net als eventuele winst uit de verkoop van het huis - als de nieuwe eigenaars bijvoorbeeld meer zouden willen bieden dan de gevraagde dollar. Het huis heeft vier slaapkamers, een badkamer en een keuken met woonkamer en lounge.

Dure grap

Het is in Nieuw-Zeeland niet abnormaal om een (oud) houten huis te kopen en vervolgens naar een andere plek te brengen. Het is echter wel een relatief dure grap, vandaar dat het huisje zo spotgoedkoop wordt aangeboden. Serieuze kopers worden uitgenodigd om contact op te nemen met Auckland Zoo.

