Nieuw wereldrecord of nepverhaal, wat is het nu? Zuid-Afrika in de ban van de superzeldzame tienling

Kudde ontsnapte olifanten doet even dutje na tocht van 500 kilometer door China

8 juni Met 500 kilometer in de benen — ook al zijn het dan olifantenpoten — is het begrijpelijk om toch even een pauze in te lassen en een dutje te doen. De vijftien olifanten die al sinds vorig jaar op wandel zijn in China, lieten het zich welgevallen. De kudde is niet alleen in China een waar fenomeen, maar geniet intussen ook internationale bekendheid.