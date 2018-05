Nieuw spel voor WK: Russian boulettes Stijn Defoirdt

23 mei 2018

07u54

Bron: VTM NIEUWS 5 Bizar In de meeste Delhaizewinkels kan je sinds gisteren 'Russian Boulettes' kopen: een schaaltje met twaalf gehaktballen, waarvan er twee heel erg pikant zijn. Het is een knipoog naar het morbide ‘spel’ Russische roulette. De balletjes worden geproduceerd door Chimay Tradition, dat zo inspeelt op het WK in Rusland.

Niets leuker dan samen met vrienden naar de WK-matchen van de Rode Duivels te kijken. Chimay heeft daarom een ‘spel’ om die matchen wat spannender te maken. Je kiest er bijvoorbeeld elk een speler uit. Maakt die speler een domme fout, dan moet je een Russian Boulette eten. Addertje onder het gras, in het schaaltje van twaalf balletjes zitten twee pikante ballen. Het is maar een van de mogelijkheden, hoe je het spel speelt, kies je natuurlijk zelf.

Hype

Voedselfabrikant Chimay speelt met de ballen in op de hype rond de Rode Duivels en lanceert het product net voor de eerste matchen van onze nationale ploeg. “We hebben het niet specifiek voor de Rode Duivels gedaan. Het is meer een voetbalmoment in het algemeen", zegt Bart Devos van de producent Q-Food. "Maar we wilden innoveren in de vleessector en dat hebben we gedaan met een spelelement. Het is wel mooi meegenomen om mee te gaan op de hype die er zal zijn rond het WK en de Rode Duivels.”

Hoe pikant?

Je eraan verbranden doe je niet echt. “We hebben een aantal tests gedaan en sommige mensen vinden het super pikant en andere mensen vinden het mild. Dat is natuurlijk subjectief, maar je proeft wel heel duidelijk het verschil met de andere balletjes", aldus Devos.

De Russian Boulettes kan je kopen in Delhaize. Een pakje met twaalf balletjes kost 3,19 euro.