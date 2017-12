Nieuw gevaarlijk spelletje bij jongeren: pepers in elkaars ogen wrijven of op elkaars huid FT

Een nieuw, gevaarlijk spel verspreidt zich op speelplaatsen en sociale media. Na de 'Blue Whale Challenge' (dat jongeren aanzet zelfmoord te plegen), de 'Fire Challenge' (jongeren die zichzelf in brand steken en de beelden ervan op het internet gooien) en de 'Hot Water Challenge' (elkaar overgieten met heet water), waarschuwen scholen in het noorden van Frankrijk nu voor het gebruik van Spaanse pepers. Jongeren dagen elkaar uit die in één keer op te eten. Of wrijven ze in elkaars ogen of op elkaars huid. En dat kan leiden tot ernstige brandwonden. De politie van Pas-de-Calais waarschuwt zelfs officieel op Facebook voor het nieuwe fenomeen. Eerder raakten in Aube, ten oosten van Parijs, al drie klasgenoten licht verbrand. Tot nu toe heeft de politie geen weet van andere incidenten die ontspoord zouden zijn, ze wil vooral aan preventie doen. Het bericht werd ook al verspreid in Wallonië.