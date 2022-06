Niet swipen, maar schrijven: Japanse stad moedigt daters aan liefdesbrieven te sturen

De haperende campagne van Japan om het geboortecijfer op te krikken is analoog gegaan. De autoriteiten van Miyazaki, een stad in het zuidwesten, moedigen potentiële geliefden aan om met pen en papier de liefde te zoeken. Gewoon rechts te swipen is niet meer genoeg.

De stad Miyazaki zegt dat honderden mannen en vrouwen een ouderwetse brief hebben geschreven sinds het matchmaking-programma twee jaar geleden van start ging. Hoewel er nog geen huwelijksklokken zijn geluid, heeft het programma 32 persoonlijke ontmoetingen opgeleverd en 17 koppels bij elkaar gebracht.

Ongeveer 450 mensen hebben zich tot nu toe ingeschreven - meer dan het dubbele van de oorspronkelijke raming van de stad. Daarvan is ongeveer 70% in de 20 of 30. “Het duurt langer dan online daten, maar het zorgt voor een hechtere band” vertelt Rie Miyata, hoofd van het adviesbureau dat het programma uitvoert, aan AFP.

Geen profielfoto’s

“Het gaat er niet zozeer om hoe goed je pen is, maar meer om de woorden die je oprecht en met zorg schrijft, waarbij je diep nadenkt over de persoon aan wie je schrijft. Dat is wat een brief zo krachtig maakt.” Kandidaten worden gescreend en aan elkaar gekoppeld op basis van informatie zoals hun smaak in boeken en films. Om deelnemers aan te moedigen hun beslissing te baseren op de persoonlijkheid zijn profielfoto’s verboden.

Mensen die gekoppeld zijn, kunnen tot vijf brieven versturen en ontvangen zonder hun naam of adres bekend te maken, aldus de Mainichi Shimbun. Als ze elkaar willen ontmoeten, geeft het adviesbureau hen de contactgegevens. Daarna worden ze aan hun lot overgelaten.

De briefwisseling is een van de vele pogingen om de eenlingen van Japan aan te moedigen elkaar te ontmoeten en misschien te trouwen en een gezin te stichten. Het land vecht namelijk tegen een laag geboortecijfer en een krimpende bevolking.

Kalenders en kunstmatige intelligentie

Er zijn veel voorbeelden van dit soort initiatieven. In 2018 produceerden alleenstaande mannen uit het bergdorp Otari een kalender waarop ze aan het werk te zien waren in de hoop liefde en gezelschap te vinden. De regering is ook begonnen met het financieren van matchmaking-programma’s met kunstmatige intelligentie.

Het aantal baby’s dat in Japan is geboren, is vorig jaar gezakt tot een historisch dieptepunt van 811.604. Een cijfer dat de premier, Fumio Kishida, dinsdag “schokkend” heeft genoemd. Er wordt verwacht dat Japanse vrouwen nu gemiddeld 1,3 kinderen zullen krijgen, ver beneden het tempo dat nodig is om de bevolking op het huidige peil te houden.

In navolging van sociale trends in andere ontwikkelde economieën kiezen steeds meer mensen ervoor later of helemaal niet te trouwen. Uit een recente enquête van de regering bleek dat een op de vier alleenstaande dertigjarigen geen zin heeft om in het huwelijksbootje te stappen. Velen zijn bang dat het huwelijksleven te duur is en hun vrijheid aan banden zou leggen.

Maar een 25-jarige man die deelnam aan het koppelingsprogramma van Miyazaki zei blij te zijn met de briefwisselingen. “Als kind schreef ik brieven aan het meisje op wie ik verliefd was, ik hou ervan hoe ouderwets brieven zijn. Daarom wilde ik meedoen.”