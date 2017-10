Niet-rokers krijgen zes extra vakantiedagen in Japans bedrijf AJA

16u59

Bron: The Independent 0 Thinkstock Bizar Nemen jouw collega's ook zo vaak een rookpauze? Een Japans marketingbedrijf zocht een oplossing om ook niet-rokers tevreden te stellen. 'Piala Inc' introduceerde een nieuwe regel waarbij werknemers die niet roken elk jaar zes dagen extra vakantie krijgen.

Rook je niet? Dan krijg je dus een extra voordeel in het Japanse marketingbedrijf 'Piala Inc'. Niet-rokers klaagden al een tijdje over het feit dat hun rokende collega's vaker een pauze nemen. Ze zouden dus eigenlijk minder werken.

De woordvoerder van het bedrijf Hirotaka Matsushima vertelt: "Een van onze werknemers liet een boodschap achter in de ideeënbus van het bedrijf waarin hij vertelde dat de rookpauzes voor problemen zorgden op onze werkvloer." CEO Takao Asuka besloot dan ook, na overleg, om alle niet-rokers zes extra dagen verlof te geven.

Via deze weg hoopt de directie van het bedrijf ook dat hun werknemers sneller zullen stoppen met roken.