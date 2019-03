Niet om thuis te proberen: vrouw (51) injecteert zichzelf met vruchtensap en sterft bijna LH

19 maart 2019

17u37

Bron: The Independent 0 Bizar In China heeft een 51-jarige vrouw een opmerkelijke poging om de nodige vitaminen binnen te krijgen bijna bekocht met haar leven. Ze stierf bijna aan orgaanfalen nadat ze zichzelf met een mix van meer dan twintig verschillende vruchtensappen had geïnjecteerd.

Nadat ze zichzelf met het vruchtensap had ingespoten, kreeg de vrouw snel last van een jeukende huid en een snel stijgende lichaamstemperatuur. Omdat de werking van haar hart, nieren, longen én lever in het gedrang gekomen was, moest ze opgenomen worden op intensieve zorgen, zo berichtten Chinese media.

“Ik dacht dat vers fruit erg voedzaam was en dat het sap injecteren geen kwaad zou doen”, aldus de vrouw die al even een interesse heeft in alternatieve geneeskunde. “Ik had nooit gedacht dat ik zo in de problemen zou komen.”

Na vijf dagen verbeterde haar toestand gelukkig en werd ze van de afdeling intensieve zorgen overgebracht naar de afdeling nierziekten van het ziekenhuis. Liu Jianxiu, een arts van het ziekenhuis in de provincie Hunan waar de vrouw werd opgenomen, zei dat de vrouw gevaar liep door het risico op falen van verschillende organen.

Het nieuws veroorzaakte heel wat reacties op Chinese sociale media, waar meer dan 11.000 gebruikers de hashtag #OldWomanPutsJuiceIntoVeins gebruikten.