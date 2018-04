Niet bang om je handen vuil te maken? Dit bedrijf is op zoek naar "professionele luierverversers" kg

16 april 2018

15u15

Bron: Daily Mail 1 Bizar Wat begon als een 1 aprilgrap, is nu ook werkelijkheid geworden: een Brits bedrijf lanceert een Uber-dienst voor ouders die het verschonen van hun baby willen uitbesteden. Het is daarvoor op zoek naar "professionele luierverversers". Kandidaten moeten minstens één jaar ervaring kunnen voorleggen, en verdienen ongeveer 5 pond per luier, omgerekend bijna 6 euro.

Ben je een krak in het verschonen van een baby? Dan ben jij misschien wel de kandidaat waar deze Britse website naar op zoek is. Het online platform Childcare.co.uk lanceert een oproep naar “professionele luierverversers” die ouders kunnen inschakelen bij “luiergerelateerde noodgevallen”. De hulp is vooral bedoeld voor ouders die nood hebben aan een korte pauze, maar is ook handig op locatie, bijvoorbeeld wanneer het gezin op uitstap is en geen luiers bijheeft.

1 aprilgrap

Het initiatief begon als een 1 aprilgrap, zo meldt het online platform, maar zorgde voor een overweldigende hoeveelheid positieve reacties. Vandaar besloot het bedrijf de nieuwe dienst ook daadwerkelijk op te starten. In de afgelopen twee weken zijn al ruim honderd mensen aangenomen uit een veelvoud aan kandidaten. Het bedrijf wilt het bestand aan beschikbare luierverversers verder uitbreiden, en lanceert de oproep daarom opnieuw. Sollicitanten hebben minstens één jaar ervaring nodig en moet je een grondige achtergrondcontrole doorstaan.

De luierverversingsdienst omschrijft Childcare zelf als een “Uber-achtige peer-to-peer-service". Verversers worden door ouders opgebeld wanneer de nood het hoogst is, en zijn binnen de 10 minuten ter plaatse. Eén luier verversen kost 5 pond, oftewel net geen 6 euro. Daarin zitten overigens ook de kosten van een verse luier en het meenemen van het vuile exemplaar.