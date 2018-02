Niemand miste hem: Duitse bejaarde ligt bijna drie jaar dood in zijn flat EB

02 februari 2018

12u33

Bron: Rheinische Post 0 Bizar Hoe alleen kan iemand zijn? Een Duitse gepensioneerde is woensdag dood aangetroffen in zijn appartement in de Duitse stad Duisburg. Volgens de meest recente krant die in zijn flat lag, werd duidelijk dat de man in mei 2015 moet overleden zijn. Niemand heeft hem al die tijd gemist. De man werd 72 jaar.

In nagenoeg drie jaar hebben familie, vrienden noch buren blijkbaar naar de man omgekeken. Hoewel zijn brievenbus uitpuilde van de post sloeg niemand alarm.

Huur

Ook 's mans huisbaas was zich van geen kwaad bewust. De huur werd namelijk netjes op tijd betaald via domiciliëring. Pas toen hij in 2016 de huur opsloeg, ging er bij de verhuurder een belletje rinkelen. Zijn huurder bleef steeds hetzelfde bedrag overschrijven. De huisbaas stuurde dan een jaar lang aanmaningsbrieven om de achterstallige huur te betalen.

Op het einde van vorig jaar verloor de huisbaas zijn geduld en stuurde hij een werkman naar de flat om de sloten te veranderen. Ook ditmaal reageerde de huurder niet. In de veronderstelling dat de gepensioneerde zonder kennisgeving het appartement had verlaten, liet de huisbaas dan midden vorige maand de flat renoveren.

Skelet

Toen de arbeiders de flat betraden, konden ze hun ogen niet geloven. In een stoel zagen ze een skelet zitten. Dat was alles wat er was overgebleven van de huurder. De bijgeroepen politie bepaalde de datum van zijn overlijden op basis van de meest recente krant die in het appartement lag. Die dateerde van ergens in mei 2015.

Vermits er een nogal hoog bewonersverloop is in het flatgebouw - niemand blijft er lang wonen - heeft blijkbaar geen mens de reuk van het ontbindende lichaam opgemerkt. De gepensioneerde stierf een natuurlijke dood.

