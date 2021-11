NFT-kunstenaar: "Vroeger moest ik geld lenen van mijn vrienden, plots verdiende ik 4,75 miljoen in een dag"

NFT-kunst gaat hard. Voor NFT’s, een soort van digitale eigendomscertificaten, worden zelfs miljoenen in cryptomunten neergeteld. De 51-jarige Britse schilder Trevor Jones heeft de hype alvast geen windeieren gelegd. “Vijf jaar geleden kon ik nauwelijks mijn hypotheek betalen en moest ik geld lenen bij mijn vrienden om rond te komen, daarna verdiende ik 4 miljoen pond in een dag”, zei hij aan The Guardian .

NFT staat voor non-fungibel token, een niet-vervangbaar bewijs. Het is een uniek online bestand dat je kan kopen met cryptomunten en kan doorverkopen met heel veel winst. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van blockchain, een geavanceerde database die online staat. Zo kan je van elke digitale foto, video of afbeelding iets unieks maken. De verkoop gebeurt op een digitale marktplaats waar enkel met digitale munten kan worden betaald. Bij elke doorverkoop krijgt de originele ontwerper van het bestand een percentje. Kopers worden geen eigenaar van de afbeelding, enkel van een certificaat.

Je kan zelf een NFT ontwerpen, zoals de Britse kunstenaar Trevor Jones, die er zich in 2019 begon op toe te leggen. Zijn bekendste werk is ‘Bitcoin Angel’, geïnspireerd op de Italiaanse beeldhouwer Bernini. Dat ging in cryptomunten in 2020 weg voor het equivalent van maar liefst 3 miljoen pond (3,5 miljoen euro). Aan The Guardian zei hij daarover dat hij in een dag tijd 4 miljoen pond verdiende, zo’n 4,75 miljoen euro.

Jones groeide naar eigen zeggen op in de ruige gemeenschap van houtkappers in het westen van Canada. Daarna verhuisde hij naar Edinburgh, waar hij als kelner in het Hard Rock Cafe werkte. Als dertiger sprong de relatie met zijn vriendin af, maakte hij een persoonlijke crisis door en kwam hij op de kunstacademie terecht.

In 2012 begon hij QR-codes in zijn kunst te stoppen. Daarmee gidste hij de mensen naar een digitale galerij, waardoor hij online aan populariteit won. Nog eens zeven jaar later ging hij digitaal een stapje verder. Hij zette zijn schilderijen om in korte video’s die hij als NFT’s verkocht. Vandaag, op zijn 51ste, is hij de meest succesvolle NFT-kunstenaar in het Verenigd Koninkrijk, schrijft The Guardian.

Jones staat erom bekend dat hij een cryptotwist geeft aan beroemde kunstwerken. Een voorbeeld daarvan is zijn ‘Bitcoin Bull’. Daarvoor haalde hij zijn inspiratie bij de stier van Picasso en voegde hij er de logo’s van bitcoin en Twitter aan toe. Cryptoverzamelaar Pablo Rodriguez-Frail kocht het werk voor 55.555,55 dollar (49.000 euro).

Trevor Jones zei eerder al dat de NFT-markt “nog maar aan het opwarmen is” en het potentieel heeft om de traditionele kunstmarkt “in de niet al te verre toekomst” de loef af te steken. Die laatste is goed voor zo’n 67 miljard dollar (59 miljard euro). Volgens Business Insider “steeg de verkoop van NFT alleen al in het derde kwartaal met 704 procent naar 10,7 miljard dollar”, of 9,4 miljard euro.

