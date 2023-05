New York zakt door enorme gewicht van wolkenkrabbers: “Elk nieuw gebouw duwt de grond meer omlaag”

Het water rond the city that never sleeps is sinds 1950 met ongeveer 22 centimeter gestegen. Grote stormen kunnen er tegen het einde van deze eeuw vier keer zo vaak voorkomen als nu. Dat komt door de zeespiegelstijging en orkanen die door de klimaatverandering aan kracht toenemen.

140 miljoen olifanten

Geen reden tot paniek

Maar voorlopig is er nog geen reden tot paniek, verzekeren de wetenschappers. “Het is niet iets om onmiddellijk paniek over te zaaien, maar er is wel een voortdurend proces gaande dat het risico op overstromingen vergroot”, klinkt het. “Hoe zachter de grond, hoe meer druk er is door de gebouwen. Het was geen fout om zulke grote gebouwen in New York te bouwen, maar we moeten er rekening mee houden dat elke keer dat je daar iets bouwt, je de grond een beetje meer omlaag duwt.”