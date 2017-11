Net een horrorfilm: klein meisje vindt creepy schommelpaard in de tuin TK

12u25

Bron: Daily Mirror 0 Surrey Police Bizar De Britten zijn helemaal in de ban van een schommelpaardmysterie, dat zich afspeelt in Surrey. Een klein meisje vond het griezelig stuk speelgoed in de tuin, met een vreemd briefje erbij.

Het lijkt wel een scène uit een horrorfilm: de politie in Camberley (in het Engelse graafschap Surrey) is op zoek naar de eigenaar van een vreemd schommelpaard. De roestige knol werd achtergelaten in de tuin van een gezin met een jonge dochter. De familie vond het vreemde 'geschenk' toen ze 's ochtends de gordijnen openmaakten, en waren meteen ongerust. Toen ze ook nog eens een briefje met een rare boodschap vonden, waarschuwden ze de politie.

"Voor een speciaal klein meisje", leest het briefje. "Liefs van Sophie." Het vervolg is erg raadselachtig: "Omdat we dat samen beslist hebben, en ik heb jou en mij/jou gezegend."

De politie probeert nu uit te vogelen of het paard gestolen werd. "Ben je vol ongeduld aan het wachten op de levering van een oud schommelpaard, of is dat van jou gestolen? Contacteer ons dan", klinkt het op Facebook. In tussentijd staat het ding vermoedelijk ergens op stal.

Surrey Police