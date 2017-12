Net als Mowgli: peuter (2) leeft elke dag tussen de apen FT

11u50

Bron: AFP 699 AFP De Indische peuter Samarth Bangari tussen zijn nieuwe vrienden, de langurapen. Bizar Opmerkelijke beelden uit India, want daar heeft een tweejarige een hechte vriendschap gesloten met... een bende langurapen. Hij wordt - hoe kan het ook anders - de nieuwe Mowgli genoemd.

Peuter Samarth Bangari is nog te jong om te praten, maar dat geeft ook niet: z'n nieuwe vriendjes zouden hem toch niet verstaan. Hij stoot wel klanken uit en bootst met behulp van gebaren de langurapen na. Die zien in hem intussen een bondgenoot: elke dag keren ze terug om hun jonge vriend op te zoeken. Zelfs als de peuter slaapt. Ze wachten dan tot hij wakker wordt en gaan een uur of twee met hem spelen. En eten, want de kleine deelt ook z'n voedsel met de dieren.

Zo kruipt de peuter uit Allapur, in het zuiden van India, dagelijks met een twintigtal apen in zijn kielzog door het dorp, terwijl z'n ouders op de nabijgelegen velden werken. De ongewone vriendschap is intussen wereldnieuws geworden.



Plaatselijke onderzoekers breken zich het hoofd over het tafereel. En het lijkt erop dat de apen alleen Samarth kunnen dulden, want toen een ander kind tussen de dieren werd geplaatst, werden die agressief. Intussen is het jongetje een lokale legende en krijgt hij steeds vaker de bijnaam Mowgli uit 'The Jungle Book'. Ook hij groeide op in India, weliswaar tussen een groep wolven.

