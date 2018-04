Neparts (19) werkt maandenlang in Indiaas ziekenhuis mvdb

Een jongeman van 19 heeft zich minstens vijf maanden lang als arts voorgedaan in een vooraanstaand universitair ziekenhuis in de Indiase hoofdstad New Delhi. De man had geen enkele medische opleiding en postte op zijn Instagramprofiel foto's waarop hij een doktersjas, mondmaskers en een stethoscoop draagt. Adnan Khurram werd twee weken geleden opgepakt.

Het universitair ziekenhuis All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) keerde hem geen enkel loon uit. Dat weerhield Khurram er niet van om dagelijks op te duiken in het hospitaal waar hij een praatje sloeg met zijn 'collega-artsen'. Hij nam ook deel aan chats in Whatsapp-groepen van ziekenhuisdokters. Die vonden het na een tijdje toch vreemd dat de man zoveel vrije tijd had. Jonge geneeskundestudenten die als stage meedraaien in het meer dan 2.0000 dokters tellende ziekenhuis, draaien makkelijk shiften van 20 uur aan een stuk.

Khurram verklaarde aan de politie dat hij zich als arts uitgaf om een familielid te helpen. Die zou door zijn artsenconnecties sneller medische hulp krijgen. Of dat werkelijk het echte motief is, blijft twijfelachtig. Hij hoopte geneeskunde te studeren en probeerde als neparts al ervaring op te doen, klonkt het in een meer recent verhoor. Nepartsen komen in India wel vaker voor. Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganistia WHO uit 2016 heeft nog geen twintig procent van de 'artsen' in ruraal India enige medische kwalificaties. De jongeman is aangeklaagd voor vervalsing en fraude.

Het verhaal toont veel gelijkenissen met de speelfilm 'Catch Me If You Can'. De prent van Steven Spielberg uit 2002 is gebaseerd op waargebeurde feiten. In die biografische film vertolkt Leonardo DiCaptrio meesteroplichter Frank Abagnale jr. Die deed zich onder meer elf maanden voor als kinderarts in een ziekenhuis. Artsen en verplegend personeel roken eerst geen onraad omdat Abagnale het werk steeds door anderen liet doen.