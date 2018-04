Neergestoken man gaat biertje bestellen in pub, terwijl mes nog steeds in zijn rug steekt KVE

02 april 2018

15u19

Bron: News.com.au 861 Bizar Een 27-jarige man die met een mes werd gestoken tijdens een vechtpartij voor de deur van een hotel ten noorden van de Australische stad Brisbane, wilde zich duidelijk niet laten kennen. De Australiër wandelde de pub binnen - met het mes in zijn rug - voor nog een biertje alvorens de politie werd verwittigd.

Zondag raakten twee mannen in de bar van het hotel in Beerwah betrokken bij een handgemeen. Op straat werd het dispuut verder uitgevochten. De 27-jarige man werd daarbij in zijn rug gestoken door een 20-jarige rivaal.

Na de schermutseling deed de gewonde vechtersbaas eerst nog waarvoor hij gekomen was. Hij ging opnieuw de pub binnen terwijl het mes nog in zijn rug stak en bestelde een biertje. Daarna besliste hij toch maar om de politie erbij te halen, waarna hij naar het ziekenhuis werd gevoerd. Zijn toestand was stabiel.

Beide mannen bleken mekaar te kennen. Er werden geen aanklachten ingediend. Volgens een politiewoordvoerder was er - niet verwonderlijk - veel alcohol in het spel.

