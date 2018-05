Nederlandse wegenwerkers laten lantaarnpaal midden op rijbaan staan: "Lekker bezig" Redactie

14 mei 2018

13u33

Bron: AD.nl 5 Bizar Stratenmakers in het Nederlandse Nijmegen hebben bij het aanleggen van een nieuw wegdek in de Klaverstraat zorgvuldig om een lantaarnpaal heen gewerkt. Die staat nu midden op de rijbaan.

De Klaverstraat wordt breder gemaakt, zodat auto's elkaar kunnen passeren. De oude voetpaden met de straatverlichting moeten plaatsmaken voor de wegverbreding. Maar de wegenwerkers mogen geen lantaarnpalen weghalen en dus hebben ze de nieuwe straat maar rondom de paal aangelegd. Buurtbewoner Huub Bellemakers zette een foto van de werkzaamheden op Twitter met de vermelding: "Lekker bezig.''

Volgens de gemeente Nijmegen kwam een aanvraag om de lantaarnpalen weg te halen te laat binnen bij het bedrijf dat daarvoor moet zorgen, mede door alle vrije dagen deze maand. "Een foutje in de planning", zegt een woordvoerster van de gemeente. "We zijn er niet zo gelukkig mee, omdat het er vreemd uitziet en de goede werkwijze niet helemaal is gevolgd.’’ Het bedrijf gaat later vandaag echter meteen aan de slag. Het nieuwe wegdek moet daarvoor weer opengebroken worden.

Huub Bellemakers on Twitter Nijmegen, Klaverstraat. lekker bezig