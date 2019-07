Nederlandse wanbetaler raakt binnen een uur twee auto's kwijt Jorien De Wit

17 juli 2019

08u37

Bron: AD.nl 0 Bizar Tijdens een verkeerscontrole in Rotterdam is een wanbetaler niet een, maar twee auto's kwijtgeraakt. De bestuurder werd binnen een uur tijd tweemaal van de weg geplukt. Het ging om een zogenoemde stop- en betaalcontrole.

De bestuurder kon zijn openstaande vorderingen niet voldoen. Daarom werd zijn auto per direct in beslag genomen. Tot grote verbazing van de politie kwam de bestuurder binnen een uur met een nieuw gekochte auto langs. “De wanbetaler werd nogmaals gespot, met zijn net aangeschafte auto. Ook deze ‘nieuwe’ auto werd per direct in beslag genomen.’’

Tijdens de controle is gebruik gemaakt van de ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Een camera scant dan kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Door het lezen van de kentekens kan er meteen worden gezien of de personen op wiens naam de auto staat nog worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere reden bij de politie bekend zijn.