Nederlandse studenten hebben zin in hotdog van Ikea en steken zomaar snelweg over Bonne Kerstens YV

17 juni 2020

17u01

Bron: AD.nl 0 Bizar De Nederlandse politie keek dinsdagavond vreemd op toen ze in de middenberm twee fietsers tegenkwam op een snelweg nabij Amsterdam. Volgens de agenten waren de twee internationale studenten onderweg naar de plaatselijke Ikea voor een hotdog.

“Ze stonden vast in de middenberm van de A2", licht een woordvoerder van de Landelijke Eenheid woensdag toe. Om daar te komen, waren ze vanaf het fietspad dwars de rijstroken overgestoken en vervolgens de snelweg zelf.

Even voor de duidelijkheid: dat zijn eerst twee rijstroken plus een vluchtstrook in een blinde bocht, en vervolgens een hoofdrijbaan met vijf rijstroken en een vluchtstrook. Daarvoor moesten ze ook met fiets en al een paar vangrails over. Uiteindelijk hebben ze hun tocht in de middenberm gestaakt.

Snelweg korte tijd afgesloten

De studenten, een man en een vrouw uit Roemenië en Slovakije, waren gespot door een weggebruiker die zijn auto op de vluchtstrook had gezet om 112 te bellen. Net op dat moment reed er ook een auto van de Nederlandse Dienst Infrastructuur voorbij. Die is naast de studenten gestopt. Uiteindelijk zijn de twee in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Eenheid Rotterdam zo snel mogelijk met fiets en al van de snelweg af begeleid. Daarvoor werd een deel van de snelweg korte tijd afgesloten.

Ze hebben geen proces verbaal gekregen, omdat de eenheid graag zo snel mogelijk een veilige situatie wilde creëren voor zowel de studenten als de overige weggebruikers. Wel zijn ze zeer streng toegesproken. De schrik zat er goed in en de twee hadden goed door dat ze zichzelf “in een penibele situatie hadden begeven”.

Van de hotdog is het hoogstwaarschijnlijk niet meer gekomen. De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid heeft de studenten tot slot geadviseerd bij honger volgende keer iets te laten leveren.