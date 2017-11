Nederlandse student vindt anti-katerpil uit Job van der Meer

16u15

Bron: Gelderlander 595 Vox De anti-katerpil Zober Bizar Niels Pesser, een Nederlandse student geneeskunde, heeft samen met zijn vader, die apotheker is, 'Zober!' uitgevonden, een anti-katerpil op basis van groene thee.

Niels kwam op het idee om een anti-katerpil te maken toen hij op fietsvakantie was met zijn vader, want fietsen nadat je de avond voordien wat ben doorgezakt is geen aanrader. "Dan zit je de volgende dag toch minder lekker op de fiets", aldus Niels aan het Nijmeegse universiteitsblad Vox.

"Toen zijn we gaan nadenken: zouden we daar niet iets aan kunnen doen?" Terug in Nederland gingen de twee op zoek in de wetenschappelijke literatuur over katers. Niels’ ervaring als student geneeskunde, en Jacco’s kennis als apotheker, kwamen daarbij goed van pas. Ze vonden iets zo alledaags is, dat het bijna te mooi is om waar te zijn: groene thee.



De apotheek van zijn vader in het Brabantse Hoeven werd de proeftuin, waar een combinatie van werkzame stoffen, bindmiddelen en een basis van speciale groene thee uit China tot pil is gesmeed. Welke combinatie zeggen ze niet. ‘We willen niet dat grote bedrijven onze receptuur kunnen namaken’, verklaart Jacco.

Wat kost zo'n pil?

Drie weken geleden zijn Jacco en Niels Pesser gestart met de verkoop van Zober! Een doosje met zes pillen kost 5,95 euro, een doosje met 24 pillen 21,95 euro. Voor een optimale werking, zo staat in de bijsluiter te lezen, moeten er evenveel pillen geslikt worden als geconsumeerde glazen alcohol. Dat kan gedurende de avond, of allemaal voor het slapengaan. De dosering is wel afhankelijk van gewicht, lengte en hoe goed je alcohol kan verdragen.



Het wat dure pilletje levert Niels en Jacco Pesser geen grote winstmarge op. De grondstof, in meest geconcentreerde vorm, is duur, zegt Niels. De kleine oplage van produceren en opstartkosten zijn een andere reden. ,,Bij een grotere productie wordt hij wellicht goedkoper.’’

Op basis van wat ik lees, acht ik het een onwerkzaam preparaat Hoogleraar Fras Russel

Niet overtuigd

Frans Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie van de Radboud Universiteit, dook op verzoek van Vox in de wetenschappelijke literatuur die er is over het effect van groene thee op katers. Dat verband bestaat wel, zegt hij, alleen is nooit aangetoond dat het een kater volledig kan doen verdwijnen.

"Op basis van wat ik lees, acht ik het een onwerkzaam preparaat. Het effect van thee op de afbraak van alcohol gaat om 10 tot 15 procent. Heeft het lichaam normaal een uur nodig om een glas bier af te breken, dat doet het daar nu vijftig minuten over. Dat zet niet veel zoden aan de dijk.’ Bovendien, zo benadrukt Russel, kwam dat resultaat uit een studie met muizen. ‘Bij mensen is het allemaal niet uitgezocht."

Katerig gevoel

Toch zegt Niels dat de mensen uit de eigen kring waarin de pil nu getest is geen hoofdpijn of misselijkheid hadden. In de afgelopen drie weken zijn er ongeveer honderd doosjes besteld en mensen bestellen ook opnieuw. Ze horen positieve geluiden. "Het kan wel zijn dat je vermoeid bent als je wat weinig slaap hebt gehad. Sommigen hadden een wat droge mond, maar dat kan ook door uitdroging komen. Een katerig gevoel had niemand." Hij gelooft niet dat een placebo-effect dat bij iedereen kan doen.



Maar wetenschappelijk bewijs is er niet, geeft hij toe. En dat zit ook niet in de planning. "Een wetenschappelijke studie naar de werking is duur, kost veel tijd en de noodzaak is er ook niet. Omdat het voedingssupplementen zijn en niet om een medicijn gaat, hoeft het niet." Het betekent wel dat mensen van hun anti-katerpil denken dat het het zoveelste 'wondermiddeltje' is. "Dat is ons manco", zegt hij.

PR Zober!