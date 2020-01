Nederlandse student speelt met nepwapen populair schietspel GTA na: hele school ontruimd Hai Voeten

23 januari 2020

16u12

Bron: AD.nl 0 Bizar Een school voor technisch onderwijs in het Nederlandse Nijmegen is vanmiddag ontruimd nadat er een jongeman met een wapen in de hand binnen rondliep. De politie laat weten dat inmiddels het gevaar is geweken en een 25-jarige Nijmegenaar is opgepakt. Kennelijk was de student bezig met de opname van een video die moest lijken op het computerspel ‘Grand Theft Auto’.

Op videobeelden is een jongen te zien in een oranje shirt die met een getrokken automatisch handvuurwapen door de gang van de vierde verdieping loopt van het Technoviumgebouw, in de stijl van het spel Grand Theft Auto. Een politiewoordvoerder laat weten dat scholieren in het gebouw het alarmnummer 112 belden om te melden dat er iemand met een vuurwapen rondliep. Dat was waarschijnlijk op het moment dat bovengenoemde video werd gemaakt.

Daarop kwamen diverse politiewagens naar het Technovium. Volgens een getuige gingen agenten in uniform en politiemensen in burgerkleding (maar met kogelvrije vesten) naar binnen om de jongen in te rekenen.



“Wij kregen de melding dat er iemand met een vuurwapen in het schoolgebouw rondliep. Daarom hebben we de school laten ontruimen en hebben we de man met het wapen onschadelijk gemaakt. Daarbij gaan we ervan uit dat het om een echt wapen gaat. Zo zag het er ook uit. Pas later bleek dat het een nepwapen was’’, laat de woordvoerder weten.

De student wordt verhoord op het politiebureau. Inmiddels is het gebouw weer vrijgegeven.