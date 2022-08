Nederlandse politie trekt grote ogen: palmboomdief op heterdaad betrapt bij vlucht met scootmobiel

Amerikaan­se toerist gewond bij val in Vesuvius­kra­ter na nemen van selfie

Een Amerikaanse toerist heeft lichte verwondingen opgelopen nadat hij in de krater van de vulkaan Vesuvius was gevallen toen hij zijn telefoon probeerde terug te vinden. De 23-jarige en zijn familie bereikten de 1.281 meter hoge top van de vulkaan die boven de Zuid-Italiaanse stad Napels uittorent nadat ze een bezoekershek hadden omzeild en een pad hadden gevolgd dat verboden terrein was.

11 juli