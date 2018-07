Nederlandse politie faalt met 'dorstige pony's' Arne Adriaenssens

09 juli 2018

17u54

Bron: ANP 0 Bizar In het Nederlandse Buren kroop een agent in een weiland om enkele dorstige pony's van water te voorzien. Klein detail: enkele meters verder loopt een grote stroom waar de paarden naar hartenlust kunnen drinken.

De politie is er voor iedereen. Ook voor pony’s. In de Nederlandse gemeente Buren kroop een politieagent in een weiland om een kudde pony’s van water te voorzien. De beestjes zagen er volgens hem dorstig uit en hun drinkenbak was leeg.

Trots op hun heldendaad postte het lokale korps een foto op Facebook waaronder ze kloegen over de leefomstandigheden van de dieren. Ze beloofden “nog dingen te doen” met de eigenaresse. “Met deze warme periode moeten we zeker onze dieren niet vergeten en hen verzorgen zoals het hoort”.

De stem van de dieren

Jammer genoeg bleek hun heldendaad eerder een knullig momentje te zijn. Enkele meters verderop in de wei liep namelijk een brede stroom waar de beestjes naar hartenlust konden slurpen.

De eigenares contacteerde de politie die op hun beurt meteen kwam kijken. Ze constateerden dat ze inderdaad te snel een conclusie hadden getrokken en sloegen mea culpa.

Onder hun facebookbericht posten ze een foto van de stroom met daarbij hun excuses aan de eigenares van de dieren. Al blijft hun belangrijkste boodschap wel overeind: “Wij als mens moeten de stem zijn van die dieren, want zelf kunnen zij niet voor hun rechten opkomen.”