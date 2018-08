Nederlandse politie betrapt 11-jarige achter stuur van sportauto Redactie

30 augustus 2018

09u10

Bron: AD.nl 2 Bizar De Nederlandse politie heeft vannacht een wel heel jonge bestuurder van de weg gehaald. De agenten zagen net na middernacht een auto hortend en stotend over de weg rijden in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpen aan den IJssel. Toen de auto tot stilstand was gebracht, bleek de bestuurder nog maar 11 jaar oud.

"Als agent maak je van alles mee. Maar een 11-jarige bestuurder van een sportauto, dat deed zelfs de wenkbrauwen van twee agenten fronsen," zo schrijft de politie in een Facebookbericht. Toen de jongen en zijn bijrijder de politieauto spotten, probeerden ze al rijdend van plek te wisselen. Nadat de auto tot stilstand was gebracht, stapte de bijrijder uit en ging de jongen snel op zijn plek zitten.

De agenten doorzagen de truc en gaven de bijrijder en tevens eigenaar van de auto een proces-verbaal. De jongen zei in eerste instantie dat hij 15 was, maar bij het controleren van zijn ID-kaart bleek hij 11 jaar te zijn. De precieze relatie tussen de jongen en de bijrijder is niet bekend, maar ze hebben wel dezelfde achternaam, zo meldt de politie.

Geen verzekering

De bijrijder werd het besturen van de auto ten laste gelegd. Bovendien was het keuringsbewijs van de auto al sinds 2007 verlopen en was er geen verzekering voor het voertuig afgesloten. Om wat voor sportauto het precies ging, is onbekend. Omdat de jonge tiener de leeftijd van 12 jaar nog niet had bereikt, kreeg hij geen proces-verbaal.

Met de moeder van de bestuurder is een gesprek gevoerd en een zorgmelding zal worden gemaakt.

