Nederlandse 'Player' Jesse kan zich bericht met 'Pig' niet meer herinneren Redactie

14u10

Bron: AD.nl 0 Facebook De Britse Sophie Stephenson. Bizar De 21-jarige Jesse Mateman uit het Nederlandse Doetinchem kan zich niet herinneren dat hij de Britse Sophie Stephenson een bericht met 'Pig' erin heeft gestuurd, toen zij op Schiphol op hem stond te wachten. Hij zegt in Spanje wel seks te hebben gehad met het meisje en mogelijk het woord 'Pig' daar wel te hebben gebruikt. Dat schrijft zijn advocaat Yehudi Moszkowicz in een verklaring.

In de verklaring staat dat Jesse het woord 'Pig' mogelijk wel heeft gebruikt met betrekking tot de seksuele handelingen tussen de twee tijdens zijn vakantie. Maar hij kan zich dit naar eigen zeggen niet herinneren. "Als hij ooit het woord 'Pig' heeft gebruikt dan is dat uitsluitend tijdens zijn verblijf in Spanje geweest en kan dat uitsluitend betrekking gehad hebben op de manier waarop de seks tussen hen is bedreven. Het heeft in ieder geval geen betrekking op haar persoon of uiterlijk'', aldus de raadsman in een recent op Twitter geplaatste verklaring.

De verklaring namens Jesse Mateman: pic.twitter.com/OE9lDgV0ZK Yehudi Moszkowicz(@ Moszkowicz) link

Op jacht

Engelse media zijn sinds gisteren op jacht naar de 21-jarige Nederlander. De jongen staat wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling om de vermeende 'laffe manier' waarop hij de Engelse Sophie Stephenson heeft gedumpt. Hij zou de 'Pull A Pig Game' met haar hebben gespeeld. Een spel dat door jongens wordt gespeeld tijdens het uitgaan. Ze versieren een lelijk meisje en dat blijkt dan achteraf niet oprecht te zijn.



Moszkowicz stelt dat Jesse dit spel niet met haar heeft gespeeld. "Hij is erg ontdaan door alle negatieve aandacht.'' De Nederlander houdt de Britse aansprakelijk voor alle schade die hij als gevolg van haar handelen heeft geleden en zal lijden.

ANP Advocaat Yehudi Moszkowicz.