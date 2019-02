Nederlandse leraar kijkt porno in de klas, leerlingen kijken per ongeluk mee op beamer Ewoud ten Kleij

07 februari 2019

22u03

Bron: AD.nl 0 Bizar Een docent van het Staring College in de Nederlandse stad Lochem is vandaag geschorst nadat hij porno keek in een klaslokaal. Leerlingen waren daar getuige van, omdat de computer van de man aan een beamer was gekoppeld. De scholieren legden het tafereel op video vast. Het schoolbestuur noemt het incident ‘onacceptabel’ en heeft de docent geschorst.

De leraar bekeek de porno deze middag. De video die door leerlingen is gemaakt is ook naar medewerkers van de school gestuurd. De directeur en bestuurder van het Staring College schrijven in een brief aan ouders van leerlingen dat ze de gebeurtenis “bijzonder hoog opnemen”: “Op onze school met een veilige leeromgeving hoort dit absoluut niet thuis.”

De directie van de school bevestigt de inhoud van de brief, die in het bezit is van de Nederlandse krant De Stentor. De school is een onderzoek begonnen om te weten te komen wat er precies is gebeurd.