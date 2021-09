Nederlandse jongens verkleden zich als nazi, tv-journaliste krijgt dagen later eieren naar zich gesmeten

Snelheids­boe­te van 175.000 euro voor Zwitserse vrouw die 43 kilometer per uur te hard rijdt

3 september In Zwitserland is een vrouwelijke miljonair veroordeeld tot een waanzinnige boete van bijna 175.000 euro (189.550 frank). De onderneemster reed met 93 kilometer per uur veel te hard door een Zwitsers dorpje met haar Range Rover.