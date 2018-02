Nederlandse hardstyle-dj's willen boete van hardrijder betalen die hun muziek als verklaring gaf: "Die ging wel héél lekker" Tom Tates

16 februari 2018

20u20

Bron: AD.nl 4 Bizar De Nederlandse hardstyle-dj's Headhunterz (Willem Rebergen) en zijn collega Joram Metekohy (Wildstylez) willen de boete betalen voor een automobilist die gisterenavond bij Zandvoort een forse snelheidsovertreding maakte toen hij naar hun opzwepende muziek luisterde. De twee roepen de persoon op zich zo snel mogelijk te melden. "Die dader ging namelijk wel héél lekker.''

Willem Rebergen (32) en Joram Metekohy (35) reageren vandaag via Facebook op een opmerkelijke tweet die de politie van Zandvoort gisteren de wereld in stuurde. "Bestuurder staande in verband met snelheidsovertreding en negeren rood licht. Verklaring: ja hè, Headhunterz en Wildstylez, dan weet je het wel...'' Ook werd het boetebedrag vermeld: 230 euro.

De dj's traden gisteren op bij de Nederlandse radiozender SLAM! Die deed vandaag namens de twee dj's en muziekproducers de oproep waarop inmiddels volop wordt gereageerd. De meningen zijn verdeeld. De een vindt het een stunt dat de overtreder de boete niet uit eigen zak hoeft te betalen. Anderen vinden de actie echt niet kunnen, omdat de veroorzaker van een gevaarlijke verkeerssituatie feitelijk voor zijn gedrag wordt beloond. "Hadden jullie ook betaald als er iemand was doodgereden?'', vraagt iemand zich af.