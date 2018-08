Nederlandse gezin krijgt onverwachts bezoek van ontsnapte olifant Paul Hartman

08 augustus 2018

22u58

Bron: AD 0 Bizar De kat van de buren die je tuin binnendringt en aan de bloemen begint te knagen, we hebben het allemaal meegemaakt. Je jaagt het dier weg en gaat over tot de orde van de dag. Maar wat doe je als je wordt geconfronteerd met een metershoge olifant die zich op z'n dooie gemakje tegoed doet aan je perenboom?

Het overkwam een gezin dat in het buitengebied van het Nederlandse Ommen (provincie Overijssel) woont. "Ze schrokken zich rot", vertelt politieagent Arjan Prins, die de melding binnenkreeg. "En dat is natuurlijk ook niet gek. Stel je voor dat je rustig een kopje thee zit te drinken in je huis en plots zie je een olifant door je tuin wandelen."

Prins en zijn collega gingen direct op pad. "We maakten ons wel zorgen. Ervan uitgaande dat we niet in de maling werden genomen; hoe moesten we het dier in vredesnaam vangen? In mijn tien jaar bij de politie heb ik nog nooit zoiets meegemaakt."

Olifantendrol

Maar het ging dus niet om een grap, zo leerden de agenten toen ze ter plaatse kwamen. Op de oprit van de bewoners lag een enorme olifantendrol. Het dier was intussen in geen velden of wegen te bekennen. Dat had blijkbaar z'n weg vervolgd, na een paar peren uit de boom te hebben getrokken.

Volgens de bewoners was de olifant via een naastgelegen bospad vertrokken. "We hebben de sporen gevolgd en stuitten uiteindelijk op het dier. Dat werd vergezeld door zijn verzorger, een circusmedewerker. De man bleek dagelijks een ommetje te maken met zijn olifant. Daar heeft hij ook toestemming voor." Op een gegeven moment ontsnapte het enorme dier aan de aandacht van de bewaker glipte het de eerste de beste tuin binnen.

"De eigenaar van het dier baalde stevig van het incident en is vervolgens samen met ons teruggegaan naar de geschrokken bewoners", vertelt Prins. "Hier heeft de eigenaar de ontlasting op de oprit en in de tuin opgeruimd en de bewoners financieel gecompenseerd voor de geleden schade."

Eind goed, al goed dus. "Uiteindelijk konden we er met z'n allen hard om lachen, ook de gedupeerde bewoners. Als klap op de vuurpijl mochten wij ook nog even met de 'boosdoener' op de foto. Daar hebben wij dan maar meteen gebruik van gemaakt, alleen al om te voorkomen dat niemand ons gelooft."