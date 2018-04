Nederlandse feestvierder sluit Koningsdag af in weggetakelde toiletwagen JM

28 april 2018

12u59

Bron: Belga 0 Bizar Een jonge Nederlander die Koningsdag bij onze noorderburen al feestend in de binnenstad van Groningen wilde afsluiten, heeft de nacht op een wel heel bijzondere slaapplek doorgebracht: hij werd wakker op een industrieterrein net buiten het centrum, in een dixi, een mobiel toilet.

In het Nederlandse Groningen bracht een feestganger afgelopen nacht door in een mobiel toilet. De man was na een nachtje feesten niet in zijn bed, maar in een dixi beland.

De man moest zaterdagochtend bevrijd worden uit het hokje dat 's ochtends uit de stad naar een industrieterrein net buiten het centrum was gebracht. Hij belde de meldkamer van de politie en vertelde dat hij in slaap was gevallen in de dixi, die ochtend was wakker geworden in het hokje, maar er niet uit kon. "Hij kon de deur op een kier open krijgen, maar er niet uit stappen omdat hij omgeven was door andere dixi's'', aldus een woordvoerder van de politie, die berichtgeving van deze strekking van RTV Noord bevestigde.

Agenten konden hem snel lokaliseren en wisten hem te bevrijden uit zijn benarde positie. Hij wist niet meer waar en wanneer hij in de dixi was gestapt, maar volgens de zegsman moet het rond 01.00 uur zijn geweest.