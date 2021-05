Nederlandse Daniek (18) laat het internet gruwelen met buitenlandse spin in pakketje

Het is altijd leuk als bedrijven extra moeite doen door een sample of een ander kleinigheidje aan je bestelling toe te voegen. Maar dinsdag ontving de Rotterdamse Daniek een extraatje waar ze niet op zat te wachten. Ze deed een bestelling bij webshop Shein, maar toen het pakketje werd geleverd zat er iets in waar ze letterlijk de kriebels van kreeg. Ze plaatste een video op TikTok en miljoenen mensen gruwelen nu mee.

Daniek bestelde een handdoekje om je haar in te wikkelen, via de Chinese online winkelketen Shein. “Het werd op maandag bezorgd, maar ik was pas laat thuis van het werk. Dus ik dacht: ik bekijk het morgen wel”, legt ze uit aan het AD. Toen Daniek de volgende ochtend het pakketje uitpakte, schrok ze zich rot. Er zat namelijk een grote, levende spin in de verpakking.

“Ik schrok me dood’’, vertelt Daniek. “Ik had er een Snapchat van gemaakt om naar een vriendin te sturen. Zij zei dat ik er een TikTok van moest maken en dat deed ik.” En dat bleek een groot succes. De video ging door het dak en bereikte al miljoenen mensen. Zondagavond stond de teller al op bijna 8 miljoen kijkers. Iedereen gruwelt mee.

@hetdaniek DISGUSTANG🤢 #shein @shein_official #fyp #fy #sheinhaul ♬ Oh No - Kreepa

Ondertussen had Daniek het pakketje in de vuilbak gegooid. “Ik dacht: straks heeft die spin nog eitjes gelegd. Die hoef ik niet in m’n huis”, zegt Daniek lachend. Toch waren kijkers van haar TikTok erg benieuwd naar deel twee en hadden haar collega’s haar aangeraden om de spin dood te maken.

En dus besloot Daniek om het pakketje uit de vuilnisbak te halen en het te filmen. “O my god jongens, hij zit er niet meer in!’’, horen we Daniek bang zeggen in haar tweede TikTok-video, waarin inderdaad te zien is dat de spin nergens meer te bekennen is. Ook deze video zorgt voor miljoenen kijkers.

Daniek heeft een klacht ingediend bij de Chinese webshop, maar op een reactie hoeft ze voorlopig nog niet te rekenen. “Ik kreeg een automatische mail, waarin stond dat het twee maanden kan duren tot ze reageren’’, zegt ze. Hoe dan ook, de Nederlandse zit absoluut niet op een nieuw pakketje te wachten. “Nee hoor, ik hoef geen nieuwe!”

@hetdaniek Reply to @liesxl here's part 2😂 i'm still searching for the spider🤠 ##fyp ##fy ##shein ♬ original sound - Daniek🌻