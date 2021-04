Nederlands uitvaartcentrum cremeert verkeerde persoon: “Onze ergste nachtmerrie”

Zellik Na cavia’s, honden en zelfs rivier­kreef­tje cremeert Incinera nu ook paarden: “As kan in urne van 4 kilogram mee naar huis”

12 april Incinera uit Zellik biedt als eerste dierencrematorium in Vlaanderen de mogelijkheid om paarden te cremeren. Zaakvoerder Erwin Thielemans is al elf jaar actief met zijn dierencrematorium, maar een waardig afscheid bieden voor paarden was jarenlang niet mogelijk. Een wetswijziging bracht daar recent verandering in. “Jaarlijks cremeren we honderden dieren, van een rivierkreeft tot honden, katten en reeën”, luidt het.