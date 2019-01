Nederlands koppel is boos: net getrouwd en blijkbaar al uit elkaar. “Uw echtscheiding is verwerkt”, aldus brief van gemeente Peter Deurloo

08 januari 2019

13u48

Bron: AD.nl 0 Bizar Pas getrouwd, helemaal in de wolken en dan een brief van de gemeente in de bus krijgen: ‘Uw echtscheiding is verwerkt in de basisadministratie’.

Het overkwam de Nederlandse Meike Oosterink en Hendry Teunissen uit Puiflijk. Zij trouwden op 24 december 2018 in kasteel Wijenburg in Echteld en kregen van de gemeente Druten vorig week een brief met de mededeling over de scheiding.

Het koppel belde verbaasd en boos met de gemeente. Op 4 januari hadden ze dan een gesprek met een ambtenaar. Nadat ze een half uur hadden moeten wachten, dachten ze excuses te krijgen voor de vervelende gang van zaken. De ambtenaar zei weliswaar ‘sorry’ maar deed er ook lacherig over, zegt Meike. “Ach, het was de laatste werkdag van het jaar. Dan is zo’n fout snel gemaakt”, meende hij.

Wethouder Sjef van Elk laat weten dat hij het ‘heel vervelend’ vindt hoe het is gelopen. Hij gaat “zijn oprechte excuses aanbieden met een bos bloemen”.