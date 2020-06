Nederlands drugskartel gebruikt namen van Sesamstraat voor onderlinge communicatie HR

Bron: ANP 0 Bizar In Nederland zijn zeven verdachten aangehouden van een drugsbende die via Europese havens cocaïne importeerde. De politie spreekt van het ‘Sesamstraat-kartel’ omdat de bendeleden elkaar in hun communicatie aanspraken met namen uit de kinderserie.

Zeven verdachten zijn de afgelopen tijd aangehouden. Volgens het onderzoek zou de bende drugs binnenbrengen en grote geldbedragen witwassen. Aanleiding voor het onderzoek vormde de in 2018 in beslag genomen administratie. De politie startte aan de hand daarvan het huidige onderzoek naar geldstromen op, waarin rechercheurs stuitten op inmiddels ontsleutelde Ennetcom-data.

Eind 2019 doorzocht de recherche op twintig plekken in Nederland bedrijfspanden en woningen. Een van de verdachten werd toen al aangehouden voor het bezit van ruim 50.000 xtc-pillen en wordt daarvoor afzonderlijk vervolgd. Bij een andere verdachte werden vijf valse identiteitsbewijzen aangetroffen, waaronder een vals diplomatiek paspoort.



Vorige week dinsdag werden een man (38) uit St. Willebrord, een uit Berkel en Rodenrijs (39), uit Amsterdam (58), Roosendaal (46), Eindhoven (65) en Bergen op Zoom (35) aangehouden. De zevende verdachte, een 52-jarige Nederlander die in Spanje woont, is zaterdag aangehouden in Breda. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

