Nederlanders ergeren zich kapot aan zingende weg: "Weg met die rommel!"

09 april 2018

18u34

Het was bedoeld als leuk foefje bij de opening van de nieuwe N357 tussen Stiens en Leeuwarden: het Fries volkslied wordt afgespeeld als automobilisten over een bepaalde strook op de weg rijden. Omwonenden ergeren zich echter kapot aan het lawaai. Als de Nederlandse provincie die strook er niet uit haalt, doen ze het zelf wel.

Het had een feestelijke gebeurtenis moeten worden, de opening van de weg die ten noorden van de Nederlandse provinciehoofdstad Leeuwarden ligt. Maar het werd een deceptie. Toen provinciebestuurder Sietske Poepjes vanochtend ter plaatse kwam, klaagden buurtbewoners steen en been.

"We zijn wel wat gewend hier", zegt Margriet de Ruiter. Ze woont in het dorpje Jelsum, dichtbij de plek waar de muziekstrook is aangelegd. "De vliegbasis Leeuwarden is hier vlakbij. Maar dat houdt op een gegeven moment op. Dit gaat 24 uur per dag door. Het is niet om aan te horen. Ik kan niet buiten zitten, kan de ramen niet open zetten en kan niet slapen."

Leuk voor twee of drie keer

Steen des aanstoots is dus de ribbelstrook. Die produceert geluid als mensen er overheen rijden. Doordat de strook uit meerdere stukken bestaat, en de afstand tussen de ribbels per stukje verschilt, ontstaan er verschillende toonhoogtes. Er komt verder geen elektronica aan te pas, maar het geluid dat de strook produceert is desondanks hard.

Gedeputeerde Poepjes legt uit wat de bedoeling was. "Als je daar met 60 kilometer per uur overheen rijdt, hoor je het Friese volkslied. Daarmee wilden we het Friese karakter van de provincie benadrukken. We dachten dat dit een geschikte plaats was. Het is een lang stuk weg. Heel veel Friezen vonden het een heel leuk idee, maar de omwonenden duidelijk niet. Daar zijn we van geschrokken."



Buurtbewoner Sietse Jansma nodigde Poepjes vanochtend gekscherend uit om eens een nachtje bij hem te komen slapen. "Heel leuk hoor, het Friese volkslied, twee of drie keer. Maar niet zo. Weg met die rommel. De bedoeling is dat mensen er langzamer van gaan rijden, maar ze gaan juist harder, omdat het dan nog meer herrie maakt. Ik heb ook al auto's gezien die achteruitrijden om te zien of dat werkt. Hartstikke gevaarlijk."

80.000 euro

De Nederlander slaapt sinds vrijdag amper. Hij vindt dat hij niet goed is geïnformeerd door de provincie. "Vrijdag kregen we een foldertje in de bus, daar stond helemaal niet in dat het op deze manier zou werken. En 's avonds was alles al af. Doe dit soort dingen op de Afsluitdijk. Ik ga ervan uit dat deze strook snel weg is. Als de provincie het niet doet? Nou, ga er maar van uit dat hij dan toch wel verdwijnt."



De gedeputeerde toonde zich schuldbewust en beloofde het snel te gaan regelen. "Aan dit feestje moet heel snel een einde komen." Ze beaamt ook dat de bewoners van Jelsum niet goed zijn geïnformeerd. In totaal kost het 'feestje', inclusief verwijderen, 80.000 euro. Dat bedrag komt volledig voor rekening van de provincie.



Inmiddels heeft de provincie besloten dat later deze week een begin wordt gemaakt met het verwijderen van de ribbels. Morgenavond wordt de strook alvast afgesloten voor het verkeer.