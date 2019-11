Nederlander voor rechter gesleept wegens tandartsrekening van 5 cent Elisa Heisen

11 november 2019

12u21

Een Nederlander die nog een openstaande tandartsrekening van 5 eurocent had, hoeft die niet te betalen. Infomedics sleepte de 'wanbetaler' voor de rechter, maar die oordeelde dat de proceskosten van ruim 240 euro niet in verhouding staan met het nog te betalen bedrag. "Dit is misbruik van het recht", aldus de rechter.

De man onderging eerder dit jaar een behandeling bij een tandarts in Amsterdam en kreeg daarvoor een rekening van 77,10 euro van de medische facturatiedienst Infomedics. Daarvan werd 57,83 euro vergoed door de zorgverzekeraar, waardoor nog een bedrag van 19,27 euro betaald moest worden. De patiënt verzuimde echter die rekening te betalen. Pas na twee herinneringen, een aanmaning van 40 euro en de inschakeling van een deurwaarder volgde de storting. Er werd echter 5 eurocent te weinig overgemaakt.

Geautomatiseerd systeem

Infomedics spande daarop een rechtszaak aan tegen de Amsterdammer. Tot ongenoegen van de rechtbank, want de proceskosten liepen op tot ruim 240 euro. “Dit was een verwaarloosbare vordering. Noem het gerust misbruik van recht om de Amsterdammer op kosten te jagen. Om dan nog te zwijgen van de maatschappelijke kosten die met zo’n procedure gemoeid zijn”, aldus de rechter.

De rechter vermoedt dat de dagvaarding uit een geautomatiseerd systeem van Infomedics gerold is, zonder dat daar een mensenhand aan te pas kwam. Maar dat is geen excuus, stelt de rechtbank. “Het is aan Infomedics om haar systeem deftig op punt te stellen.”

Automatisch systeem

Fred Bloem, de financieel directeur van Infomedics, schrikt van de zaak. “We sturen jaarlijks zo’n 35 miljoen rekeningen en werken met zo’n 7.500 zorgaanbieders, dus ik kan niet uitsluiten dat er dan weleens wat misgaat. Maar dit had natuurlijk niet mogen gebeuren.”



Hij bevestigt dat er wordt gewerkt met een automatisch proces. “In ons systeem worden rekeningen met lage bedragen normaal gesproken automatisch afgeboekt. Er zit een grens in: onder de 25 euro sturen we nooit een dagvaarding. Eigenlijk moet dit dus helemaal niet mogelijk zijn.”

Niet eerste keer

Waarom het nu dan toch is misgegaan, weet hij nog niet. “Dat zijn we aan het uitzoeken. We overleggen met onze deurwaarder om te kijken waar de fout ontstaan is.” Contact met de Amsterdammer heeft hij nog niet gehad. ”We moeten aan de hand van het vonnis eerst uitzoeken om welke schuldeiser het gaat. Maar zodra we dat weten, nemen we uiteraard contact met de persoon op.”

Het is niet de eerste keer dat in Nederland iemand voor de rechter wordt gesleept vanwege een nog te betalen rekening van enkele centen. AnderZorg dagvaardde eerder dit jaar een cliënt die nog een bedrag van 14 eurocent moest betalen. Ook in die zaak kreeg de zorgverzekeraar er flink van langs in de rechtbank.